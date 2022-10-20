Инициативы парламента Карелии поддержали на Конференции ПАСЗР

С докладами выступили Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович и Председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец. Всего на Конференции, в которой участвуют представители всех региональных парламентов Северо-Запада России, рассмотрено более 35 вопросов.



Элиссан Шандалович представил обращение к Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой и Министру финансов РФ Антону Силуанову по поводу возможности установления единовременной денежной выплаты мобилизованным за счёт федерального бюджета.



Важная инициатива связана с проведением специальной военной операции, касается многих регионов страны. Считаем, что это будет не только мерой материальной поддержки, но и мощным моральным стимулом для тех людей, которых призывают на защиту Родины. Сегодня в регионах страны ситуация с выплатами разная, где-то выплачивается 50 тысяч рублей, где-то 300 тысяч рублей. Мы предлагаем установить единую выплату за счёт средств федерального бюджета, таким образом помочь мобилизованным гражданам и членам их семей,

- прокомментировал Элиссан Шандалович.



Участники заседания также единогласно проголосовали за обращение к Заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой по вопросу разработки федеральной программы капремонтов зданий дошкольных образовательных учреждений (инициатива депутатов Элиссана Шандаловича, Галины Гореликовой, которое также было подготовлено Законодательным Собранием Республики Карелия.



Как отмечается в документе, в стране успешно реализуется программа «Модернизация школьных систем образования» на 2022 – 2026 годы, в рамках которой проводится капитальный ремонт городских и сельских школ. Так, в Карелии в течение 5 лет за счет федеральной казны будут отремонтированы более 50 школ. Между тем, проведенный мониторинг в СЗФО показал, что степень износа дошкольных образовательных учреждений в регионах также высокая. Сегодня только в Республике Карелия выявлена потребность в реконструкции 150 зданий детских садов. На это направление требуется около 6,7 млрд рублей.



Третье обращение посвящено вопросу разработки и принятия федеральной программы комплексной модернизации учреждений соцобслуживания.



Алексей Хейфец отметил, что организации соцобслуживания нуждаются в обновлении материально–технической базы, капремонте, строительстве новых объектов, приобретении автомобилей для транспортировки получателей услуг, подготовке специалистов.

Речь идет не только о ремонтных работах, увеличении мест, а также о приобретении автотранспорта. К примеру, в Карелии сейчас порядка 30 учреждений социального обслуживания оказывают услуги по профилю, состояние материально-технической базы не отвечает современным требованиям. Мы с коллегами предлагаем выделить средства из федеральной казны на ремонт и оснащение социальных центров,

- отметил Алексей Хейфец.



Участники заседания проголосовали за принятие обращений на федеральный уровень.