«Украинцу от русского». Обращение петрозаводчанина к коллеге из Киева

«Украинский коллега и товарищ в начале марта поехал "убивать русских оккупантов". За полгода воюющие добились потери 1/5 части Украины, десятков тысяч жизней, части инфраструктуры, а также мобилизации в России и энергетического коллапса в Европе. Стоило того?» - пишет общественный деятель и предприниматель из Карелии Максим Мазуровский на своей странице ВКонтакте.

«Не раз хотел позвонить ему, но не знал, как начать. Как большинство россиян, переживаю из-за происходящего и мечтаю, чтобы война ушла с наших земель.

Наши деды выстояли в великой войне, а потом запустили Спутник и Гагарина в космос. Вряд ли их потомки в здравом уме могут друг другу желать зла, но теперь два сильнейших и наименее проколотых народа воюют друг с другом на советском наследии. Как мы до этого дошли?

Наши враги за океаном и Северным морем хотят воевать «до последнего украинца». Им нет дела ни до украинцев, ни до русских. Им нужны дешёвые ресурсы и рынки сбыта, их задача разорвать нас и не допустить объединения.

В России проблем достаточно, но теперь она отступит только в случае тотального поражения, которое невозможно. У Украины нет шансов победить. Да и Украины уже почти нет.

Самый разумный выход для украинцев – снести своих кукловодов и развернуть оружие с Востока на Запад. Победа украинцев будет в том, чтобы объединиться с русскими и белорусами против истинного врага. Понимаю эмоции украинцев. Не знаю, как бы я чувствовал себя на их месте, но другого разумного варианта нет.

Надо быть реалистами и как-то простить друг друга. Меж нас не будет победителей. Впереди холод и голод. Нет смысла воевать на эмоциях до последнего себя, оставляя женщин и детей без мужей и отцов. Жизни важнее, чем цвет флага.

Записал ему видеообращение. Не знаю, те ли слова подобрал, ведь и сам на эмоциях, но знаю, мы одна семья. Верю: мы будем вместе. Здесь или там». (Видео)