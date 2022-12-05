Инициативная группа петрозаводчан хочет обустроить сквер «Былинный»

Текст: Елена Малишевская

До 9 декабря жители Петрозаводска могут проголосовать за лучший, с их точки зрения, проект в рамках программы поддержки местных инициатив. В этом году на конкурс заявлено семь проектов, расскажем об одном из них.

Людмила Борисовна Афонина, член совета Генеалогического общества Карелии — потомок былинных сказителей Рябининых-Андреевых. Однажды она участвовала в опросе: какие названия для скверов и парков нужны в Петрозаводске? Ответила, что хорошо было бы создать сквер «Былинный», ведь именно здесь, в Карелии, ученые записали первые истории об Илье Муромце. Знаменитый предок Людмилы Борисовны Трофим Рябинин — всемирно известный сказитель. И можно представить ее удивление, когда выяснилось, что сквер «Былинный» в столице Карелии как бы есть.

«О нем никто не знает, даже не слышали, где это. А ведь былины — это слава Карелии. В 1860 году этнограф и историк литературы Павел Рыбников приехал в Заонежье и у костра записал первые сюжеты о русских богатырях. В XIX веке об этом знала вся просвященная Европа. И только у нас, в Карелии, эта тема почему-то никак не популяризируется».

Сегодня сквер напротив дома 31 по улице Федосовой, который в генеральном плане Петрозаводска значится как «Былинный», представляет собой жалкое зрелище. Долгие годы его никто не обустраивал, деревья и кусты постепенно превратились в общественный туалет, местные жители говорят, что и наркотические закладки здесь тоже не редкость.

Совет дома решил взять ответственность за сквер на себя (раз больше некому). Обратились в городскую администрацию, там выдали «порубочный талон», и председатель совета дома Сергей Безручко сотоварищи проредили кусты, вычистили площадку, по крайней мере, там теперь не страшно ходить. Однако тропинки остались «дикими», в межсезонье там грязь непролазная, мамы с колясками знают это место на себе. Понятно, что своими силами жильцам дома с благоустройством территории не справиться, решили поучаствовать в программе поддержки местных инициатив.

«Нам главное, чтобы горожанам было удобно и безопасно. Красивый сквер — да, хотелось бы, но в первую очередь нужны пешеходные дорожки и ландшафтные работы, чтобы место перестало быть потенциально криминальным».

Проект сделала известный карельский дизайнер Яна Пермякова. Так совпало, что ее офис находится в этом же доме — на Федосовой, 31. Более того, основное направление деятельности Яны — современный дизайн, связанный с историей, культурой и традициями Карелии. Ей было интересно соединить в одном проекте великое наследие сказителей и чаяния горожан, желающих иметь еще одно красивое и удобное место отдыха.

«Мы часто приводим на эту береговую линию своих гостей, там получаются удивительные кадры — вроде бы ты за городом, а на самом деле в центре города. Но, конечно, хотелось бы облагородить территорию, весной и осенью здесь распутица, а маршрут востребован: он соединяет Варкауса с Онежской набережной. И велодорожка, конечно, нужна. Благоустроив сквер, мы получим еще одну точку притяжения туристов».

Дизайнерское бюро Пермяковой летом 2022 года участвовало в праздничной программе Дня города, и как раз на этом месте — где должен быть сквер — проходил концерт. Петрозаводчане просто сидели и лежали на траве. Наверное, поэтому Яна предусмотрела в проекте и небольшую сцену, и места для зрителей, и даже зону для любителей физической активности, например, йоги: магический круг украшен рунами.

Планируется, что в парке будет памятный знак в честь Трофима Рябинина, на нем расположится информация о сказителях и былинах, записанных в Карелии. Удобные деревянные скамейки, боковые части из габродиабаза, с элементами «вышивки». Цветочницы, урны, качели — тоже дизайнерские.

Пермякова как большой любитель природы оставила в проекте много «нетронутых» мест: ни одно дерево при благоустройстве не должно пострадать, песчаный берег с валунами тоже должен остаться. Запланировала деревянный спуск в воду — для фанатов сапсерфинга.

Сегодня в общегородском голосовании участвуют семь проектов:

- Территория в районе здания № 40 по ул. Восьмого Марта,

- Былинный сквер,

- Помещение ПМОО поддержки гражданских инициатив «Народный Совет Октябрьского района» по Советской улице , д. 35,

- Ринтальский сквер,

- Спортивная площадка в районе дома № 68 по проспекту Александра Невского,

- Сквер Рогозкиной,

- Территория МОУ "Средняя школа № 10 им. А.С. Пушкина".

Петрозаводчане могут ознакомиться с каждым проектом — на сайте «Активный горожанин» есть небольшие презентации, и отдать свой голос за то, что считают нужным.

Еще один сквер столице Карелии точно не помешает. Тем более, если он будет таким красивым. // Фото: Елена Малишевская, Яна Пермякова.