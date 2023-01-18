Инфраструктура для создания армейского корпуса в Карелии уже есть

Правительство Карелии окажет содействие в размещении на территории республики военных. Об этом заявил Артур Парфенчиков, комментируя поручение главы Минобороны РФ.

Напомним, Сергей Шойгу велел сформировать в регионе армейский корпус. По словам главы Карелии, это будет сделать несложно. В республике осталась инфраструктура 6-й армии, она сейчас законсервирована.

- Сегодня мы видим, что по всему периметру российской границы американцы создают зоны напряжения. Финляндия не осталась в стороне,

- заявил губернатор.

Парфенчиков добавил, что финны не оставили нам выбора. Он отметил, что власти региона раньше уже поднимали вопрос о возврате армейских структур на свою территорию и удовлетворены принятым решением. // фото: freepik.com