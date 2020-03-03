Инфекционист прокомментировала мнение о пользе чеснока

Несмотря на многочисленные благотворные свойства чеснока, его действенность в качестве средства от ОРВИ не доказана, считает врач-инфекционист Ирина Иванова. Кроме того, не стоит забывать о том, что чеснок не входит в список лекарственных растений. Так что не стоит применять его как противовирусное средство, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Сам по себе чеснок не включен в перечень лекарственных растений, поэтому в практическом здравоохранении врачами он не применяется в качестве лекарства. Однако в чесноке содержатся биологически активные вещества, так называемые фитонциды, обладающие противовоспалительным действием и способные подавлять рост некоторых бактерий. Согласно ряду исследований, чеснок обладает противовирусным действием, но должной доказательной базы мы не имеем и рекомендовать его в качестве средства, способного предотвратить инфекционные заболевания, в частности ОРВИ и гриппа, не можем»,

- рассказала Ирина Иванова.

По ее словам, от употребления чеснока лучше воздержаться людям с болезнями почек, желудка или кишечника.

«Чеснок целесообразно использовать в пищу как приправу или в сыром виде. Однако нельзя забывать о противопоказаниях - при поражении почек, желудочно-кишечного тракта и ряде других заболеваний употребление чеснока в больших количествах может навредить организму. Принимать только чеснок с целью защиты от вирусов и повышения иммунитета не следует - подход должен быть комплексным. В рацион питания необходимо включить продукты, богатые витаминами, в частности витамином С. Питание должно быть полноценным и сбалансированным. Также необходимо вести здоровый образ жизни, высыпаться и регулярно заниматься физкультурой»,

- пояснила Иванова.

Тем не менее, бесполезный в борьбе с вирусами чеснок обладает некоторыми другими полезными свойствами. Издревле считалось, что он повышает производительность и работоспособность.

Кроме того, чеснок улучшает физические показатели у грызунов. Исследования спортивных результатов неоднозначны, но чеснок, кажется, неплохо борется с усталостью, вызванной физическими упражнениями.