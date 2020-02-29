Врачи назвали бюджетную альтернативу добавкам с коллагеном

В последние несколько лет все рекорды популярности среди биодобавок бьет коллаген. Косметологи наперебой твердят о его полезных свойствах - именно это вещество может замедлить признаки старения и продлить молодость, уверены специалисты. Корреспонденты портала News.ru расспросили экспертов, действительно ли стоит ли применять коллаген и в каком виде это лучше делать.

Коллаген в жидком виде или в капсулах, который продаётся, бывает трёх видов: морской, животный и растительный. Первый усваивается лучше остальных, сообщила журналистам дерматолог-косметолог Александра Гонт. Оптимальный эффект достигается, если пить препарат правильно, утверждает она.

Во-первых, важна длительность. После двух недель приема нет смысла ждать нужного эффекта. Врач рекомендует трехмесячный курс с перерывом в такой же срок. Во-вторых, следует соблюдать режим — лучший эффект окажет вещество, если попадёт в организм за 30 минут до еды. Ну а в-третьих, не ограничиваться таблетированным коллагеном, существуют другие способы доставки коллагена к органам и тканям.

Коллаген в виде БАДов принимать в принципе не стоит, высказала более категоричное мнение врач — дерматолог-косметолог Зоя Константинова. Организмом он не усваивается, а просто «разваливается» в желудке под воздействием соляной кислоты. Причем совершенно не важно — до еды вы приняли препарат или после неё, уверен эксперт.

Нет более эффективного способа насытить организм коллагеном, чем съесть кусок холодца, рассказал News.ru профессор и заведующий кафедрой химии природных и высокомолекулярных соединений ЮФУ Сергей Курбатов. Это блюдо делается из копыт, хвостов, ушей, крупных мозговых костей. Такие продукты содержат много хрящевой и соединительной ткани, а значит — поставляют ударные дозы коллагена в организм.

Молекула коллагена состоит из нескольких аминокислот и так называемых строительных блоков. Под действием высокой температуры она теряет свою целостность и распадается. По отдельности каждое из этих веществ усваивается легче. Еще одна причина — натуральный продукт содержит более богатый состав аминокислот, чем таблетированный коллаген.

Впрочем, под лежачий камень вода не течёт. То же самое можно сказать и о выработке коллагена. Воспроизводство этого белка приостанавливается, когда человек перестаёт заниматься спортом и ведёт малоподвижный образ жизни, подытожил Курбатов. И наоборот — усиливается при физической нагрузке. Это правило действует в любом возрасте.