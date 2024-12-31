Индексация пенсий с 1 января коснется миллионов россиян

Пенсии работающих пенсионеров проиндексируют с 1 января. Это коснется порядка семи миллионов россиян, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, ее слова приводит РИА Новости.

«Порядка семи миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости, это было поручение президента, которое было выполнено Госдумой и правительством... Многие из работающих пенсионеров, те, кто получает средства на карточку, уже до 28 декабря получили повышенную пенсию за январь»,

- отметила парламентарий.

Бессараб также уточнила, что всего в России порядка 38 миллионов получателей страховых пенсий. // Фото «Петрозаводск говорит»