В сети появилось новогоднее обращение Путина к россиянам

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. На Камчатке и Чукотке уже наступил 2025 год, поэтому речь президента уже появилась в сети.

Путин выступил у стен Кремля. Обращение длилось около трех минут.

Глава государства отметил, что Россия в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По его словам, предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано.

Путин также напомнил, что в предстоящем году будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Он добавил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. // Фото: скриншот видео