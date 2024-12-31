Новый год наступил в первых регионах России

В Россию уже пришел 2025 год. Первыми Новый год встретили жители восточных регионов страны.

Так, в 15 часов по московскому времени 2025 год наступил на Камчатке и Чукотке. Также праздник отметили на острове Ратманова в Беринговом проливе - это самая восточная точка России.

Праздничную эстафету в 16:00 по Москве подхватят Магадан и Сахалин. Затем Новый год пойдет и дальше по стране. // Фото «Петрозаводск говорит»