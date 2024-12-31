Некоторых россиян лишили выплат за подписание контракта с Минобороны

Российские заключенные больше не будут получать единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны РФ. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно измененным правилам, единовременная выплата при заключении контракта для прохождения службы в зоне СВО не полагается гражданам, которые на день подписания контракта отбывали наказание в виде лишения свободы.

Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года. // Фото: unsplash.com / Filip Andrejevic