31 декабря 2024, 13:16
Россияне смогут посмотреть матчи чемпионата мира по футболу
«Матч ТВ» выкупил права на показ матчей мундиаля 2026 года
«Матч ТВ» выкупил права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2026 года на территории России. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Российские зрители смогут посмотреть игры следующего мундиаля в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга. Будут эксклюзивно показаны все 104 игры турнира.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальной стадии турнира впервые примут участие 48 сборных. // Фото: unsplash.com / Emilio Garcia