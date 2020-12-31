Индекс «Оливье»: популярные салаты стали дороже

Эксперты Росстата подсчитали стоимость набора продуктов для новогодних салатов. В 2020 году традиционный «Оливье» подорожал на 6,14%, а «Сельдь под шубой» обойдется россиянам на 7,4% дороже.

Для приготовления салата «Оливье» по рецепту Росстата потребуется 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

В среднем по России покупка продуктов для салата обойдется в 386,6 рубля за 2,3 килограмма. Это на 6,14% больше, чем год назад — в 2019-ом «Оливье» обошелся в 364,24 рубля.

Для приготовления салата «Сельдь под шубой» потребуется 300 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 100 граммов лука, два яйца, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови и 350 граммов соленой сельди.

Стоимость продуктов для селедки под шубой в ноябре текущего года составила 169,27 рубля за 1,7 килограмма, что на 7,4% выше, чем год назад — 157,61 рубля. // Фото: simpleslim.ru