Росстат: В России дешевеют подсолнечное масло и сахар

Росстат сообщил о том, что в России продолжают дешеветь подсолнечное масло и сахар. Цены на эти товары с 22 по 28 декабря снизились на 0,7% и 1,8% соответственно.

Цена на сахар-песок в 34 регионах снизились на 0,1-1,5%, в 28 субъектах — на 1,6-2,9%, в 11 субъектах — на 3,2-5,4%. В пяти регионах цены выросли на 0,1-1,7%, а в семи — не изменились.

В свою очередь, подсолнечное масло в 34 субъектах подешевело на 0,1-1,4%, в 19 регионах — на 1,5-4,9%. В семи — цены не изменились, но в 25 субъектах цены на подсолнечное масло выросли на 0,1-5,2%.

Цены на масло начали снижаться после 19 недель непрерывного роста, на сахар — после 25 недель роста. Это произошло после того, как Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 16 декабря подписали соглашения о стабилизации цен, которые действуют до 1 апреля 2021 года.

Соглашения закрепили предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

В регионах Урала, Крайнего Севера, а также в Калининградской области губернаторы могут устанавливать повышающие коэффициенты.

Между тем, из населенных пунктов Карелии читатели сообщают нам, что в сетевых магазинах в сельской местности цены на эти продукты и не думают снижаться. Например, сахар по-прежнему продается по 65—68 рублей за упаковку. Видимо, не везде дотягивается рука регулятора. // Фото: terrnews.com