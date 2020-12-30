Карелия существенно увеличила объем торговли с Китаем

За первые три квартала 2020 года торговля Карелии с Китаем выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает сайт chinalogist.ru.



Товарооборот достиг в этом году величины $73,5 млн. При этом экспорт в Китай вырос на 63,3% — до $62,2 млн. Импорт увеличился более чем вдвое и достиг $11,3 млн. Доля Китая во внешней торговле республики выросла до 10,3%. В целом, Китай вышел на второе место в списке торговых партнеров Карелии.

Глава Карелии отметил, что республика хочет и дальше укреплять сотрудничество с Китаем и провести запланированные еще на 2020 год совместные мероприятия, которые были отменены из-за коронавируса.

Это и проведение Недели культуры Республики Карелия в провинции Фуцзянь, и участие республики в крупнейшей китайской международной ярмарке CIFIT-2021 в Сямэне.

Запланированные мероприятия будут способствовать дальнейшему расширению торговых связей и продвижению карельской культуры и карельских продуктов. Китайцы узнают о туристических и образовательных ресурсах Республики Карелия.

Фото с сайта chinalogist.ru