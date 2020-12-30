Центробанк подвел итоги 2020 года и рассказал о выданных кредитах в Карелии. По сообщению регулятора, совокупный кредитный портфель юридических и физических лиц в республике по состоянию на 1 ноября вырос на 11% по сравнению с данными на 1 ноября 2019 года и достиг 144 миллиардов рублей.

Портфель розничных кредитов составил 89,4 млрд рублей, что на 14% больше аналогичного показателя прошлого года. По данным Банка России, в Карелии вырос спрос на ипотеку. Объем ипотечного жилищного портфеля увеличился за год на 21% до 37 миллиардов рублей.

«С 1 ноября 2019 по 1 ноября 2020 года в регионе было выдано 8,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов, при этом свыше 2 тыс. из них - в сентябре и октябре»,

- говорится в сообщении ЦБ.

Спрос на ипотеку был поддержан действием государственной программы льготной ипотеки и собственными ипотечными программами банков. Средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась с 9,4% в ноябре 2019 года до 7,2% годовых в ноябре 2020 года. (фото vestirama.ru)