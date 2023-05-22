Иллюстрации древних книг рассказывают о грешниках и райской жизни

Совершенно уникальная коллекция древних рукописных и старопечатных книг XV – XIV веков, среди которых есть и старообрядческие книги, хранится сегодня в Национальном архиве Карелии. Книги принадлежали церквям, монастырям, приходам, находились в частных собраниях.

Девять изданий коллекции включены в Государственный реестр уникальных документов архивного фонда России. Это книжные памятники: например, Евангелие учительное 1569 года, напечатанное московским первопечатником Иваном Федоровым в городе Заблудове.

Сотрудники музея показали нам внушительных размеров фотоальбом 1916 года - "7-й Железнодорожный батальон на постройках Мурманской железной дороги", а также сборник духовных произведений «Добротолюбие» 1822 года и книгу с миниатюрами, также датированную XIX веком.