Икону «Троица» передали РПЦ на 49 лет

Договор о передаче «Троицы» РПЦ заключили на 49 лет с оговоркой, что его можно будет продлить. Икона кисти Андрея Рублева останется в Троице-Сергиевой лавре, сообщила ТАСС руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, в договоре сказано, что обязанности и ответственность распределяются между двумя сторонами, поскольку обе они являются правообладателями иконы.

Икона передается лавре в безвозмездное пользование, но остается в оперативном управлении Третьяковской галереи. Именно поэтому ответственность между сторонами распределяется. Страхование иконы будет организовано сторонами за счет средств спонсоров. // фото: www.patriarchia.ru