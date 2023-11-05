Икону «Архангел Гавриил» могут увидеть жители Петрозаводска

Икона «Архангел Гавриил» из фондов Медвежьегорского районного музея теперь будет экспонироваться в музее «Кижи».

Икона написана заонежскими иконописцами Абрамовыми из д. Космозеро для иконостаса часовни Тихвинской иконы Божьей Матери деревни Терехово. По датировке Медвежьегорского музея она создана в XIX веке. В настоящее время «Архангел Гавриил» хранится в коллекции икон Северной школы письма в музейном фонде. Более 200 икон, привезенных их Заонежья, Выгореции и Сегозерья составляют эту коллекцию.

На днях «Архангел Гавриил» был доставлен в Петрозаводск, чтобы сегодня занять свое место в экспозиции, посвященной династии заонежских иконописцев Абрамовых. // Фото: Музей-заповедник «Кижи»