Жители Петрозаводска погуляли на осеннем фестивале «Марьяне»



Сегодня в Петрозаводске состоялся осенний фестиваль «Марьяне», посвященный Дню народного единства. На площади Кирова собрались тысячи петрозаводчан и гостей города, которые объединились в традиционном хороводе крууга и стали зрителями обширной программы.

"Для России с ее вековой историей – это молодой государственный праздник. Предвосхитившие его события лежат глубоко в сознании народа, знаменуя опорные ценности российского общества - бережное отношение к Родине, гордость за дела сынов и дочерей Отечества, верность дружбе между народами. А сейчас у него есть новый глубинный смысл",

– написала на своей странице исполняющая обязанности главы города Инна Колыхматова.

Подготовка к фестивалю началась за несколько недель до самого праздника. Городской дом культуры объявил различные творческие конкурсы, итоги которых подвели сегодня. Так, участники делились снимками ягод и грибов, мастерили зонты для Марьяне и создавали работы из дерева.

В рамках фестиваля прошел блиц-турнир резчиков. В нем поучаствовали мастера из нескольких районов Карелии. Они изготовили деревянные скульптуры на тему «Мир леса».





На протяжении всего праздника на площади выступали творческие коллективы и солисты, а в конце мероприятия на сцену поднялась карельская группа «Мука». Желающие приобрели изделия мастеров, посмотрели выставку работ резчиков по дереву, раскрасили несколько машин и попробовали горячий взвар на основе ягод и меда.

Для зрителей организовали различные программы, патриотические акции и мастер-классы. Имена победителей всех конкурсов будут опубликованы в паблике Городского дома культуры. // Фото: администрация Петрозаводска.