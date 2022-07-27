Хулиганы сломали аудиосистему для незрячих на светофоре на Кукковке

Рабочие установили на светофоре систему аудио информирования, но проработала она недолго. Неизвестные хулиганы сломали дорогостоящее оборудование.

Систему, оповещающую незрячих людей, смонтировали на светофоре на улице Ровио в Петрозаводске, однако она перестала подавать звуковой сигнал, так как вандалы вырвали провода. Установка находится на гарантии, подрядчику придется ее отремонтировать и затем установить снова.

«Мы не первый год занимаемся обслуживанием светофоров в городе и не перестаем удивляться тому, что творят наши граждане. Мы только установили эту систему для незрячих и слабовидящих людей, одна триоль стоит порядка 50-60 тысяч»,

- рассказал замдиректора компании «Антэл Макси» Дмитрий Антонов в беседе с ИА «Республика».

Неработающую систему сняли со светофора на одной стороне улицы, а на противоположной усилили звук. Вечером аудиосистема работает тише, в 22:00 выключается для удобства жителей домов поблизости.

Ранее мы сообщали, что в столице Карелии шесть светофоров оборудовали специальной аудиосистемой для людей с инвалидностью. Голосовые помощники установили н перекрестке улицы Попова и Лососинского шоссе, пересечении Березовой аллеи и Лососинского шоссе, улиц Фролова и Ровио, Парфенова и Ровио, Куйбышева и площади Кирова, проспекта Карла Маркса и площади Кирова. Голосовой помощник сообщает, где и когда разрешен переход, предупреждает об окончании его времени. (фото Марина Бедорфас, ИА «Республика»)