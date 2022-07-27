В Карелии разыскивают подозреваемого в краже

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают 30-летнего Левона Тадевосяна. По сообщению пресс-службы МВД, мужчина подозревается в совершении имущественного преступления и скрывающегося от суда.

«Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, правоохранители просят сообщать информацию по номеру телефона +7-981-402-06-14»,

- обратились в ведомстве к жителям Карелии.

При этом в полиции отметили, что конфиденциальность гарантируется. Фото: 10.мвд.рф.