27 июля 2022, 12:33
В Карелии разыскивают подозреваемого в краже
Мужчина скрывается от суда
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают 30-летнего Левона Тадевосяна. По сообщению пресс-службы МВД, мужчина подозревается в совершении имущественного преступления и скрывающегося от суда.
«Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, правоохранители просят сообщать информацию по номеру телефона +7-981-402-06-14»,
- обратились в ведомстве к жителям Карелии.
При этом в полиции отметили, что конфиденциальность гарантируется. Фото: 10.мвд.рф.