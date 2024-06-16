Хулигана, избившего пожилого пассажира троллейбуса №1, арестовали

Участника конфликта в троллейбусе №1 в День России арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Меру пресечения для хулигана избрал Петрозаводский городской суд 15 июня. В СИЗО мужчина проведет два месяца.

Напомним, нетрезвый пассажир вел себя агрессивно в троллейбусе, ругался матом и оскорблял других людей. Кроме этого, мужчина нанес пожилому пассажиру троллейбуса два удара кулаком в область головы и шеи. Участника конфликта установили, он принес извинения на камеру, было возбуждено уголовное дело.

// фото «Петрозаводск говорит»