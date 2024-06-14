Хулиган из троллейбуса извинился на камеру в полиции

Полицейские установили зачинщика конфликта в городском троллейбусе, сообщили в телеграм-канале «Полиция Карелии».

Участковые установили личность мужчины с видеозаписи, опубликованной в соцсети. Оказалось, что мужчина на время приехал в Петрозаводск из Сегежи. Находясь в отделении полиции, он принес извинения.

Правоохранители устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего вечером 12 июня в троллейбусе №1.

Компания подвыпивших людей ехала в троллейбусе №1, и один из них начал вести себя неадекватно. Его попытался успокоить пенсионер, оказавшийся рядом. Тогда хулиган напал на пожилого мужчину. Оказавшись на улице, разгоряченный горожанин стал плевать в троллейбус и пытаться бить стекла. После случившегося никто в полицию не обращался. Между тем, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проведении проверки по факту избиения пожилого пассажира троллейбуса в Петрозаводске.

Стражи порядка просят отозваться очевидцев по телефону службы участковых 8999-094-5625. Также в полиции решают вопрос о квалификации действий пассажира. // видео телеграм-канала полиции РК/ фото «Петрозаводск говорит»