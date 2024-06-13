Бастрыкин заинтересовался хулиганом из троллейбуса в Петрозаводске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение доложить ему о проведении проверки по факту избиения пожилого пассажира троллейбуса в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик центрального аппарата СК.

Напомним, история произошла вечером 12 июня. Компания подвыпивших людей ехала в троллейбусе №1, и один из них начал вести себя неадекватно. Его попытался успокоить пенсионер, оказавшийся рядом. Тогда хулиган напал на пожилого мужчину.

Оказавшись на улице, разгоряченный горожанин стал плевать в троллейбус и пытаться бить стекла.

По факту произошедшего проводится проверка. О ее ходе будет доложено в Москву. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt