Напавший с ножом на ребенка житель Карелии получил условный срок

В Кондопоге вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в разбойном нападении на ребенка. Об этом сообщает Следственный комитет.

В суде было установлено, что в феврале этого года мужчина, будучи пьяным, вышел из своей квартиры на лестничную клетку с ножом в руке. Он увидел спускавшегося вниз 13-летнего мальчика. Угрожая ножом, злодей потребовал у подростка отдать ему рюкзак и схватил за него. Школьнику удалось освободиться и убежать обратно в свою квартиру, рюкзак остался в руках нападавшего.

На время следствия подозреваемый находится под арестом.

«Приговором суда с учетом полного признания вины, раскаяния и возмещения ущерба виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 3 года», - говорится в сообщении СК. // Фото «Петрозаводск говорит»