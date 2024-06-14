В Карелии лжебанкиры и лжеинвесторы выудили у жертв более 2 млн рублей

Более 2,3 млн рублей лишились трое жителей Карелии после звонков неизвестных.

В двух случаях аферисты действовали по старой схеме – говорили об оформленном кредите и несанкционированном списании. Денег лишились 31-летний слесарь и 44-летняя жительница Кондопожского района. Первый взял 600 тысяч в кредит и перевел незнакомцам, а вторая перевела собственные 559 тысяч.

62-летний житель Питкярантского района инвестировал свои и кредитные деньги. Он лишился 1 215 000 рублей.

Полиция проводит проверки. // фото «Петрозаводск говорит»