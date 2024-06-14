Петрозаводчанин приехал в гости к другу и стал жертвой преступления

В полицию Прионежского района поступило заявление от жителя Петрозаводска. Он рассказал об угоне своего автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он приехал из города в один из поселков в гости к своему другу. Мужчины собирались выпивать, поэтому владелец машины оставил ее у дома приятеля. В процессе застолья хозяин дома решил пополнить запасы спиртного. Пока его друг не видел, он проник в чужой автомобиль и уехал на нем.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Chris Martin