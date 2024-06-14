14 июня 2024, 18:21
Извинения не помогли – конфликт в троллейбусе стал уголовным делом
Участник конфликта, ругавшийся матом и избивший пенсионера, задержан
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении участника конфликта в городском троллейбусе №1 в День России.
В ведомстве сообщили, что вечером 12 июня находившийся в состоянии опьянения мужчина вел себя агрессивно в троллейбусе, ругался матом и оскорблял других пассажиров. Кроме этого, мужчина нанес пожилому пассажиру троллейбуса два удара кулаком в область головы и шеи.
Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее зачинщик конфликта извинился на камеру в полицейском участке. // фото пресс-служба СУ СК по РК