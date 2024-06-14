Пьяный на минивэне на скорости влетел в группу пешеходов, погибли люди

Минивэн на скорости влетел в группу пешеходов на тротуаре в Благовещенске. Момент страшного ДТП, в котором погибли люди, попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал 112.

Сообщается, что погибли три человека, еще семь пострадали. Хотя данные в СМИ о числе жертв разнятся.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале выразил соболезнования родным и близких:

«Страшная авария произошла сегодня в Благовещенском округе. Водитель, как выяснилось с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги на тротуар и сбил пешеходов, многие из которых дети. К сожалению, есть погибшие».

Известно, что водитель летевшего минивэна был пьян. Его увезли на медосвидетельствование. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

В телеграм-канале СК РФ сообщается, что водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов. Пострадавших доставили в больницу, несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev/ видео из телеграм-канала 112