16 июня 2024, 08:00
Таксист проехал в опасной близости от ребенка на пешеходном переходе
Видеорегистратор запечатлел опасную ситуацию на Древлянке
Опасную ситуацию на пешеходном переходе на Лесном проспекте в карельской столице запечатлел видеорегистратор очевидца. Ролик появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Напротив ТРК на «зебре» загорелся красный для водителей, зеленый для людей. Автомобили остановились, а люди пошли. Но водитель одной из машин решил проехать. Машина такси едва не сшибла ребенка на самокате. // фото кадр из видео