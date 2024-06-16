Таксист проехал в опасной близости от ребенка на пешеходном переходе

Опасную ситуацию на пешеходном переходе на Лесном проспекте в карельской столице запечатлел видеорегистратор очевидца. Ролик появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Напротив ТРК на «зебре» загорелся красный для водителей, зеленый для людей. Автомобили остановились, а люди пошли. Но водитель одной из машин решил проехать. Машина такси едва не сшибла ребенка на самокате. // фото кадр из видео