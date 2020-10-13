Хозпостройка горела в Медвежьегорском районе Карелии

Серьезный пожар произошел в минувший понедельник, 12 октября, в Медвежьегорском районе Карелии, сообщает МЧС по РК.

«В 07:45 пожарно-спасательное подразделение Медвежьегорского района (3 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Медвежьегорский район, с. Шуньга, ул. Набережная у д. 18. В 08:30 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99 (главное фото с w-dog.ru).