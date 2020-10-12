Жительница Карелии провела время с приезжим и была обворована

В полицию Костомукши обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у нее украли технику - ноутбук и мобильник- общей стоимостью 43 тысячи рублей. Все произошло в одном из городских общежитий, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 28-летний житель Выборга. Он приехал в Карелию на вахту. В Костомукше мужчина познакомился с женщиной и провел некоторое время в общежитии. По версии следствия, уходя, он захватил с собой вещи новой знакомой. После чего спешно уехал в Петрозаводск, где продал технику.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее не был судим. Полицейские Костомукши сумели найти украденный телефон.