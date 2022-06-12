Хоры из Белоруссии и России спели на площади Кирова

Две тысячи хористов исполнили гимны России и Карелии на площади Кирова в Петрозаводске. Масштабный песенный праздник (0+) собрал 80 коллективов из России и Белоруссии 12 июня. Мероприятие еще продолжается.

Глава республики спел вместе со сводным национальным оркестром и поделился впечатлениями в соцсети.

«Праздник начали с гимнов России и Карелии. Спели все вместе – и хористы, и зрители. Сам присоединился к исполнению – эмоции, конечно, невероятные и от процесса, и от возможности петь вместе, плечом к плечу!»

Участники исполнили песни на вепсском, карельском, белорусском и русском языках. Сводным хором управляет команда известных дирижеров - Николай Маташин, Ирина Белковская, Алексей Умнов, Елена Магницкая, Анастасия Попова, Александр Гореванов, Светлана Архипова и Екатерина Неймеровец.



«От песен и улыбок невероятно тепло! Песни наши летят над Петрозаводском во славу нашей великой Родины и нашей замечательной, уникальной Карелии!» - написал Артур Парфенчиков.

Хоровые и инструментальные коллективы будут выступать до 19:00. Затем начнется дискотека, на которой выступит фолк-группа Skylark (16+). Завершится фестиваль в 22:00 после праздничной программы «Танцуй, Россия» (18+). (фото vk.com)