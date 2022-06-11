Тысячи хористов выступят на площади Кирова в День России

В День России, 12 июня, две тысячи участников международного песенного праздника выступят на площади Кирова в Петрозаводске большим сводным хором в сопровождении уникального национального оркестра Карелии в составе кантелистов и йоухиккистов (возрастное ограничение 0+). Вход на все мероприятия фестиваля будет свободным, сообщает официальный Интернет-портал РК.

В Год культурного наследия народов России столица республики примет грандиозное событие: более 80 хоровых коллективов приедут в Петрозаводск из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ярославской, Тверской, Владимирской областей, республик Коми и Карелии, а также республики Беларусь. Это академические и народные, профессиональные и любительские, взрослые и детские хоры, ансамбли и фольклорные коллективы. Среди участников – одни из старейших в республике: Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», Поморский, Пудожский, Петровский и Вепсский народные хоры, Академический хор Петрозаводского государственного университета, концертный хор «Теллерво» петрозаводского Дворца творчества детей и юношества и другие.

Традиционное звучание национальных инструментов вновь возродится в истории праздника, как это было столетие назад. Впервые отдельные концертные номера представит детский сводный хор Карелии и оркестр исполнителей на традиционных национальных инструментах Карелии.

В 2022 году символично будет исполнено 22 произведения, среди концертных номеров: гимны России и Карелии, «Марш энтузиастов», «Карелия» Г. Cинисало, всеми любимая композиция «Долго будет Карелия сниться», популярные детские песни из советских кинофильмов, традиционные карельские наигрыши, песни на карельском языке и многое другое. Управлять сводным хором и оркестром будет целая команда известных дирижеров республики: Николай Маташин, Ирина Белковская, Алексей Умнов, Елена Магницкая, Анастасия Попова, Александр Гореванов, Светлана Архипова и Екатерина Неймеровец.

На протяжении всего праздника на площади Кирова будет работать ремесленная ярмарка карельских мастеров и мастер-классы по игре на национальных карельских музыкальных инструментах. Также в программе праздника – выступления творческих коллективов на малых площадках города, концертная программа хедлайнеров фестиваля – фолк-группы Skylark в сопровождении танцевального флэшмоба от фольклорно-этнографического ансамбля Karjala. В завершение дня гостей и зрителей ждет вечерняя зажигательная программа Городского дома культуры «Танцуй, Россия!»: музыкальные сеты от известных МС и диджеев города и открытый городской мастер-класс по зумбе.

12 июня гости и жители республики станут свидетелями масштабного события, познакомятся с песенной и инструментальной культурой Карелии, а также смогут приобрести памятные сувениры и получить массу положительных эмоций.

13 июня, в продолжение фестиваля, организаторы проведут круглый стол для руководителей коллективов по вопросам развития хорового искусства, который пройдет в Национальном музее Карелии. А для любителей классической музыки в Карельской государственной филармонии состоится концерт академических хоров – участников фестиваля. Для зрителей выступят St. Petersburg Choral collegium, камерный хор Collegium Cantus из Санкт-Петербурга и Академический хор Петрозаводского государственного университета. Начало в 15.00 (возрастное ограничение 0+).

Международный песенный праздник проводится Центром народного творчества и культурных инициатив республики Карелия при поддержке правительства республики Карелия, министерства культуры республики Карелия, в партнерстве с Хоровым обществом Карелии. Праздник входит в план основных мероприятий по проведению года культурного наследия народов России. Фото gov.karelia.ru