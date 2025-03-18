Хлеб привлек не голубей, а косулю в карельском городе

Косулю заметили на одной из улиц Костомукши. Гостья из леса поедала хлеб, который местные жители оставили для птиц.

Трапезу косули засняли на видео и опубликовали запись в сообществе «Антибеседка-Костомукша». По словам автора видео, животное не боялось людей.

В комментариях сообщили, что животное видели на лыжной базе. Кто-то предположил, что животное пришло в город в поисках пищи, другие предположили, что косуля могла искать убежище от хищников. Некоторых испугались. Что лесную гостью могут обидеть собаки.