18 марта 2025, 16:33
Хлеб привлек не голубей, а косулю в карельском городе
На улицах Костомукши встретили гостью из леса, люди беспокоятся, что животное могут обидеть собаки
фото стопкадр видео vk.com/anonimka6666?w=wall-176556660_590312
Косулю заметили на одной из улиц Костомукши. Гостья из леса поедала хлеб, который местные жители оставили для птиц.
Трапезу косули засняли на видео и опубликовали запись в сообществе «Антибеседка-Костомукша». По словам автора видео, животное не боялось людей.
В комментариях сообщили, что животное видели на лыжной базе. Кто-то предположил, что животное пришло в город в поисках пищи, другие предположили, что косуля могла искать убежище от хищников. Некоторых испугались. Что лесную гостью могут обидеть собаки.