Хирург с мировым именем приехал в Петрозаводск

Уникальный детский хирург, дважды лауреат престижной премии «Призвание» Александр Разумовский приехал в Петрозаводск. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что пригласил легендарного врача лично.

Это тот самый Разумовский, который в 2003 году осмелился разделить сиамских близнецов Зиту и Гиту, хотя многим тогда эта задача казалась безнадежной. Уже 40 лет он проводит редчайшие в России и в мире операции.

Хирург представил карельским врачам новейшие технологии в детской хирургии. По словам Охлопкова, они получили на мастер-классе в Детской республиканской больнице бесценный опыт.

В новой интегрированной операционной ДРБ знаменитый хирург проведет ребенку сложную операцию по поводу кисты поджелудочной железы. // Фото: Наталия Губернаторова/источник