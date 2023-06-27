Грязная вода потекла из кранов костомукшан

Авария на сетях произошла 27 июня. В домах №11 и 13 по улице Калевала в Костомукше отключили холодную воду. Как сообщили местные власти, при необходимости для обеспечения жителей водой будет выведен гидрант.

В некоторых домах из-за аварийной ситуации идет грязная вода. Власти Костомукши заверяют, что ситуация нормализуется после завершения аварийно-ремонтных работ. // фото unsplash.com