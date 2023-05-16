Грузовой поезд насмерть сбил лося в Карелии

Животное погибло утром 16 мая на железной дороге в Карелии. На перегоне станций Питкяранта - Салми Питкярантского района грузовой поезд наехал на перебегавшего пути лося.

Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Дикий зверь погиб на месте. Задержка в движении поезда составила 3 минуты. Инцидент на железной дороге не повлиял на график движения остальных поездов. О произошедшем сообщили в органы по охране природных ресурсов.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку. // фото unsplash.com