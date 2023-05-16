Любителя ставок из Карелии обманули дважды

В полицию Сегежи некоторое время назад обратился 58-летний местный житель. Мужчина рассказал, что сделал несколько ставок на спортивные события в Интернете, но вывести выигрыш не смог. Стражи порядка выяснили, что сегежанин стал жертвой обмана, его деньгами завладели мошенники, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, несколько дней назад мужчина снова пришел в полицию. Он пояснил, что с ним связался якобы представитель букмекерской конторы, который сообщил, что выигрыш все-таки можно будет забрать, если перевести некоторую сумму на указанный счет. Недолго думая, мужчина взял кредит на 700 тысяч рублей и начал отправлять деньги. В скором времени банк начал блокировать операции, но 500 тысяч рублей сегежанин успел перевести. После этого с ним на связь больше никто не выходил.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего. \\ Фото: Unsplash