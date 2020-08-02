02 августа 2020, 11:46
Грузовик вылетел с трассы и опрокинулся в кювет под Костомукшей
ДТП произошло на трассе «Кола» 1 августа
Авария с участием грузового автомобиля произошла в субботу, 1 августа между Ледмозеро и Костомукшей, сообщает МЧС Карелии.
«В 15:23 пожарно-спасательные подразделение г. Костомукша и Муезерского района (10 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Костомукшский городской округ, 148 км федеральной автомобильной дороги А-137 «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница с Республикой Финляндия»,
- пишет МЧС.
Видео лежащего в кювете грузовика размещено в паблике «ДТП ПТЗ».
Напомним, 1 августа крупное ДТП произошло в Петрозаводске. Молодой человек бросился под машину на Ключевой.