Грузовик вылетел с трассы и опрокинулся в кювет под Костомукшей

Авария с участием грузового автомобиля произошла в субботу, 1 августа между Ледмозеро и Костомукшей, сообщает МЧС Карелии.

«В 15:23 пожарно-спасательные подразделение г. Костомукша и Муезерского района (10 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: Костомукшский городской округ, 148 км федеральной автомобильной дороги А-137 «Автомобильная дорога Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница с Республикой Финляндия»,

- пишет МЧС.

Видео лежащего в кювете грузовика размещено в паблике «ДТП ПТЗ».

Напомним, 1 августа крупное ДТП произошло в Петрозаводске. Молодой человек бросился под машину на Ключевой.