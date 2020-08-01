Молодой человек бросился под машину в Петрозаводске (18+)

ДТП произошло сегодня, 1 августа, в девятом часу вечера на Ключевой. Машина на полном ходу на переходе по улице Антонова сбила молодого человека. От удара автомобиля он пролетел несколько метров. Аварию запечатлела камера компании «Ситилинк».

По кадрам видно, как молодой человек подходит к пешеходному переходу, нервничает, прикладывает руки к лицу и словно к чему-то готовится. Затем разбегается и бежит по переходу. На полной скорости его сбивает автомобиль, от удара молодого человека отбрасывает в воздух.

Водитель автомобиля немедленно останавливается и пытается оказать пострадавшему первую помощь. О состоянии молодого человека не известно.

Портал "Петрозаводск говорит" вернется к этому ЧП.