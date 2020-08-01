Житель Ижевска лишился автомобиля из-за долгов жителя Карелии

Судебным приставом-исполнителем УФСПП России по Республике Карелия было вынесено постановление о розыске имущества должника, жителя Карелии, сообщает УФССП по Республике Удмуртия.

Речь шла о принадлежащем должнику автомобиле KIA Sportage. В ходе беседы с приставом мужчина пояснил, что машину продал неизвестному лицу еще осенью 2019 года. Договор купли-продажи должник предоставить не смог.

В результате розыскных мероприятий установлено, что автомобиль предположительно находится на территории г. Ижевска. Судебные приставы Ленинского районного отделения г. Ижевска в ходе исполнительного розыска обнаружили авто и наложили на него арест. Все необходимые документы переданы коллегам в Республику Карелия для проведения дальнейших исполнительных действий.

Судебные приставы рекомендуют при покупке транспортного средства проверять собственника авто на официальном сайте ФССП на предмет возбуждения исполнительного производства. Если должник есть в базе должников, значит, его имущество находится под арестом, и от совершения такой сделки рекомендуется отказаться.