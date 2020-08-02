Беломорский убийца ранее уже заставал свою жену с любовником

Подробности убийства женщины бывшим супругом в Беломорском районе сообщает «Республика».

Несколько дней назад мы сообщали, что 47-летний житель Беломорского района получил 15 лет лишения свободы за убийство женщины. Выпивая в феврале с бывшей женой и компанией знакомых, он напал на жену и убил ее ножом. Мужчина и женщина, присутствовавшие при этом, пытались защитить жертву, но и сами получили удары ножом.

Как пишет «Республика», причиной нападения стало то, что мужчина вернулся с вахты и застал свою сорокалетнюю жену с двадцатилетним любовником. Двое других пострадавших – это сам молодой человек и его мать. Любовника ударили ножом в пах. Также издание пишет, что три года назад мужчина уже попадал в похожую историю. Летом 2017 года он вернулся домой с охоты и застал свою жену вместе с любовником из Кондопоги. Разъяренный мужчина застрелил соперника на месте. Тогда его оправдали, усмотрев самооброну.

Теперь мужчина сядет на 15 лет.