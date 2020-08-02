Мошенники умудрились дважды обмануть пожилую петрозаводчанку

Полиция Петрозаводска рассматривает дело очередного дистанционного мошенничества в отношении 66-летней горожанки, сообщает МВД Карелии.

Женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Женщина знала о подобных мошенниках, более того, уже однажды становилась их жертвой, но на этот раз ее убедил номер телефона, с которого был сделан звонок. По ее мнению, короткий номер по настоящему принадлежал банку.

Мужчина сообщил, что с ее карты собираются взять кредит, поэтому ее заблокируют и выпустят новую, а пока нужно снять со старой все средства в определенном банкомате. Женщина сняла 50 тысяч – больше лимит не позволил, тогда мошенник потребовал перевести наличные средства на номера мобильных телефонов.

«Женщина выполнила требование. После он ей сообщил, что нужно передать данные банковской карты и коды, приходящие из смс-сообщений, чтобы продолжить перевод средств на «новую карту». Так было списано еще 144 000 рублей.Таким образом, у пожилой петрозаводчанки обманом похитили 194 000 рублей собственных накоплений. В декабре прошлого года она уже становилась жертвой дистанционных мошенников, но и в этот раз без сомнений доверилась звонившим, ведь номер явно принадлежал банку!»,

- сообщает МВД.

Проводится проверка. В ведомстве напоминают, что мошенники могут использовать любые подложные номера телефонов.