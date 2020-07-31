Житель Карелии жестоко расправился с бывшей женой

В Карелии вынесен приговор 47-летнему жителю Беломорского района. Мужчина обвинялся в убийстве бывшей супруги и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия произошла 29 февраля этого года. Мужчина выпивал у себя дома в поселке Сосновец с бывшей женой и компанией знакомых. Возникла ссора, хозяин дома напал на свою супругу и нанес ей множество ударов ножом. Мужчина и женщина, которые присутствовали при этих событиях, попытались защитить жертву, но также получили ножевые ранения. Экс-супруга нападавшего умерла.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.