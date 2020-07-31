31 июля 2020, 16:35
Муниципальное предприятие в Карелии не платило зарплату 70 работникам
Следственный комитет разбирался в нарушении прав сотрудников одного из учреждений Карелии
В мае в Следственный комитет по РК обратились сотрудники одного из муниципальных предприятий республики. Люди пожаловались на то, что им не платят зарплату, сообщает пресс-служба ведомства.
Сразу же было возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав работников. В ходе расследования дела руководство предприятия полностью погасило задолженность перед 70 сотрудниками. Она превышала 2 миллиона рублей.
В Следкоме отметили, что в первом полугодии 2020 года в республике было окончено 8 уголовных дел по факту невыплаты заработной платы.