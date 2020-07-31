Муниципальное предприятие в Карелии не платило зарплату 70 работникам

В мае в Следственный комитет по РК обратились сотрудники одного из муниципальных предприятий республики. Люди пожаловались на то, что им не платят зарплату, сообщает пресс-служба ведомства.

Сразу же было возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав работников. В ходе расследования дела руководство предприятия полностью погасило задолженность перед 70 сотрудниками. Она превышала 2 миллиона рублей.

В Следкоме отметили, что в первом полугодии 2020 года в республике было окончено 8 уголовных дел по факту невыплаты заработной платы.