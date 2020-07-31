Названа причина коммунальной аварии на Кукковке

Стали известны причины возникновения фонтана, бившего вечером в четверг прямо из проезжей части на улице Мончегорской на Кукковке.

По информации пресс-службы «ПКС-Тепловые сети», по улице проехала тяжелая техника, которая сломала пополам канализационный люк. Люк упал в колодец и повредил трубу, оттуда хлынула вода.

В результате происшествия от горячей воды пришлось отключить расположенную рядом гостиницу. Жилые дома отключены не были. К настоящему времени ремонтные работы завершены, горячая вода есть во всех зданиях.