30 июля 2020, 20:28
Происшествия

В Петрозаводске на улице из-под земли забил фонтан

Жители домов на Кукковке боятся остаться без воды из-за коммунального инцидента

Сегодня вечером в Петрозаводске на улице Мончегорской из-под земли забил фонтан. Неожиданный коммунальный «арт-объект» стал сюрпризом для прохожих и жителей соседних домов.

Как видно на фотографиях, присланных в нашу редакцию читательницей портала «Петрозаводск говорит», вода бьет прямо из проезжей части.

Подробности коммунальной аварии пока не известны. Жители близлежащих домов, однако, уже боятся остаться вечером без воды.

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Петрозаводск
Кукковка
улица мончегорская
Коммунальная авария
фонтан
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