В Петрозаводске на улице из-под земли забил фонтан

Сегодня вечером в Петрозаводске на улице Мончегорской из-под земли забил фонтан. Неожиданный коммунальный «арт-объект» стал сюрпризом для прохожих и жителей соседних домов.

Как видно на фотографиях, присланных в нашу редакцию читательницей портала «Петрозаводск говорит», вода бьет прямо из проезжей части.

Подробности коммунальной аварии пока не известны. Жители близлежащих домов, однако, уже боятся остаться вечером без воды.