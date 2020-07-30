Сотрудники ГИБДД ищут водителя, совершившего наезд на пешехода

ДТП произошло 24 июля около 20:30 на 7 км (+280 м) автодороги Кола - Кончезеро - Гирвас, где неустановленный водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает ГИБДД Карелии.

Пешеход, 63-летний житель Кондопоги, получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП, а так же местонахождение автомобиля и личность водителя, совершившего дорожно-транспортного происшествия, выясняются.

