Полицейская погоня по Петрозаводску и окрестным лесам попала на видео

28 июля в дежурную группу ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение о неадекватном поведении водителя микроавтобуса "Фольксваген" в районе Сулажгорского кирпичного завода, сообщает ГИБДД Карелии.

Ориентировка была сразу же передана дежурным нарядам ДПС.

На улице Сулажгорского Кирпичного Завода автоинспекторы заметили указанный автомобиль и начали его преследование. Законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель игнорировал и увеличивал скорость.

На лесной дороге водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части, после чего попытался скрыться с места правонарушения, но был задержан сотрудниками.

Как выяснилось, водитель, 1986 года рождения, не имеет права управления транспортным средством. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние опьянения.

Также автоинспекторы установили, что на автомобиле установлены заведомо подложные госномера.

За нарушения правил дорожного движения в отношении нарушителя составлено 5 протоколов об административных правонарушениях:

- по ч. 3.ст. 12.8 КоАП РФ - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления ТС;

- по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ - за неповиновение законному требованию сотрудника полиции;

- по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ - за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками;

- по ч. 3 ст. 12.2 КоАП РФ - за установку на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков;

- по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ - за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.